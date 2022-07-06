Москвичей предупредили о жаре до 32 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В четверг, 7 июля, температура воздуха днем в Москве достигнет 30–32 градусов. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Жителям и гостям города рекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце. В министерстве посоветовали использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

Москвичам посоветовали воздержаться от купания в неизвестных или не предназначенных для этих целей водоемах, избегать купания в одиночку и нахождения в воде в нетрезвом виде. Кроме того, гражданам не стоит нырять в незнакомых местах, а также не заплывать за буйки и не приближаться к судам.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала, что в выходные дни в столице будет жарко, однако могут быть кратковременные дожди. Жара в субботу будет ощущаться комфортно благодаря северо-западному ветру, отметила Позднякова, в воскресенье в столицу должен прийти юго-восточный ветер, который тоже поможет легче воспринимать летний зной.

