Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве за минувшие сутки выпало 16 миллиметров осадков, что составляет почти 20% месячной нормы, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
По его словам, осадки распределились по столичному региону неравномерно.
"Например, в Волоколамске и Серпухове вообще не было дождя, в Можайске – 13 миллиметров, в Домодедове – 18, во Внукове – 10. В Москве мы ориентируемся на метеостанцию на ВВЦ, здесь выпало 16 миллиметров", – цитирует Синенкова Агентство "Москва".
Синоптик уточнил, что норма осадков для июля в Москве составляет 85 миллиметров.
Ранее главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, что до начала следующей недели в Москве прогнозируется облачная погода с летними дождями.
По ее данным, с пятницы, 8 июля, температура воздуха понизится до 24–26 градусов. В субботу и воскресенье сохранится на этом же уровне. Макарова добавила, что до конца недели температурный фон в столице будет выше климатической нормы на 2–4 градуса.
Синоптики сообщили, что ливень не повлияет на установившуюся жару
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