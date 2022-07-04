Погода в Москве станет более комфортной к концу недели – синоптик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температура воздуха в Москве опустится к концу недели, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.
По словам специалиста, во вторую половину недели будет переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Температура в четверг, 7 июля, днем – 24–29 градусов, ночью – 13–18 градусов.
Кроме того, с пятницы по воскресенье, по предварительным прогнозам, ожидается 21–26 градусов днем и 12–17 градусов – ночью.
Ранее в Минздраве дали советы по сохранению здоровья в жару. Так, по словам главного внештатного специалиста по терапии и общей практике министерства здравоохранения РФ Оксаны Драпкиной, при высокой температуре воздуха на улице необходимо надевать легкую одежду из натуральных тканей, пользоваться солнцезащитным средством, а также ограничивать сильную физическую нагрузку.
Важно также, как отметила эксперт, пить больше воды. Ее количество нужно увеличить в два раза. Не стоит пить в жару газированные напитки и сладкие соки.
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