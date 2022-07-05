В Москве начался ливень с грозой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Сильный ливень с грозой начался в Москве. По прогнозам синоптиков, до конца суток в столице ожидаются дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду, местами – до 22 метров в секунду.
В настоящий момент осадки наблюдаются в центре, на севере, северо-востоке, западе, северо- и юго-западе столицы.
В связи с ухудшением погодных условий столичный Дептранс призвал водителей быть внимательными на дороге.
"Избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на гаджеты, не паркуйтесь у шатких конструкций и под деревьями", – отмечается в сообщении в телеграм-канале ведомства.
В департаменте предупредили, что в настоящий момент движение осложнено на внутренней стороне МКАД от улицы Кетчерской до улицы Верхние Поля, а также на внутренней стороне ТТК от Звенигородского шоссе до проспекта Мира. Фиксируются трудности и в центре столицы.
В ведомстве добавили, что из-за непогоды в городе могут быть сломаны знаки и светофоры. При обнаружении данных проблем в Дептрансе порекомендовали звонить по номеру 3210.
Кроме того, в департаменте транспорта Москвы проинформировали горожан о возможных изменениях в работе общественного транспорта. В частности, возможны локальные задержки движения трамваев.
"Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", – подчеркнули в Дептрансе.
Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур находятся на круглосуточном дежурстве. По его словам, специалисты готовы незамедлительно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с непогодой.
В Москве существует несколько способов, позволяющих передать информацию о лужах и подтоплениях. Так, жители могут позвонить в диспетчерскую службу Мосводостока по номеру +7 (495) 657-87-03.
Заявки о большом скоплении воды во дворе принимают в управах района и префектурах округа. Актуальные контакты можно найти на официальных сайтах ведомств.
Кроме того, сообщения о лужах принимаются в едином диспетчерском центре по номеру +7 (495) 539-53-53. Еще один способ сообщить о проблеме – звонок в ОАТИ по телефону +7 (499) 264-96-81.
Пожаловаться на подтопление в Сети можно через портал "Наш город". При затоплении подземного перехода рекомендуется обращайться в Гормост. Звонки принимают по телефону +7 (495) 632-58-46.
Ранее в Гидрометцентре России предупредили москвичей о граде, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду во вторник, 5 июля.
В связи с непогодой в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 15:00 до 21:00. Также до 13:00 6 июля будет действовать четвертый класс пожарной опасности. В Гидрометцентре напомнили, что местами ожидается жара до 30–32 градусов.
Дожди обрушились на Подмосковье
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