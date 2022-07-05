Москвичей предупредили о грозе, граде и шквалистом ветре до конца дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

МЧС России предупреждает жителей столицы, что 5 июля в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, град и шквалистый ветер. Ведомство сообщает об этом на своем официальном сайте.

Отмечается, что порывы ветра могут достигнуть 12–17 метров в секунду, а местами – до 22 метров в секунду.

Из-за непогоды москвичам дали несколько рекомендаций:

снижайте скорость движения при управлении автотранспортом и увеличивайте дистанцию от впереди идущих транспортных средств;

избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений;

паркуйте автомобиль вдали от деревьев;

находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями;

не оставляйте детей без присмотра.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал о введении желтого уровня погодной опасности в столице. По его словам, оно связано с высокой температурой воздуха и сильным ветром.

Эксперт отметил, что погода будет оставаться довольно засушливой на протяжении всей недели, также он добавил, что стоит ожидать грозы, но без дождей.