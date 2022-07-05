Синоптик рассказал о введении желтого уровня погодной опасности в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Введение желтого уровня погодной опасности в московском регионе связано с высокой температурой воздуха и сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду, сообщил руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов.

"Это связано с сильной жарой и порывами ветра в районе 15–17 метров в секунду. Погода будет оставаться довольно засушливой на протяжении всей недели, также стоит ожидать грозы, но, правда, без дождей", – отметил он в беседе с News.ru.

Метеоролог добавил, что осадки возможны западнее московского региона, при этом в некоторых местах может выпасть град.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили москвичей о граде, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду во вторник, 5 июля.

В связи с непогодой в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 15:00 до 21:00. Также до 13:00 6 июля будет действовать четвертый класс пожарной опасности. В Гидрометцентре напомнили, что местами ожидается жара до 30–32 градусов.

При этом городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Около 3,5 тысячи единиц поливомоечной техники осуществляют полив асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети круглосуточно в цикличном режиме. Аэрация в городе проводится до 5 раз в день. Ночью специалисты поливают кустарники, газоны, деревья и цветники.

