Синоптик рассказал о введении желтого уровня погодной опасности в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Введение желтого уровня погодной опасности в московском регионе связано с высокой температурой воздуха и сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду, сообщил руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов.
"Это связано с сильной жарой и порывами ветра в районе 15–17 метров в секунду. Погода будет оставаться довольно засушливой на протяжении всей недели, также стоит ожидать грозы, но, правда, без дождей", – отметил он в беседе с News.ru.
Метеоролог добавил, что осадки возможны западнее московского региона, при этом в некоторых местах может выпасть град.
Ранее в Гидрометцентре России предупредили москвичей о граде, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду во вторник, 5 июля.
В связи с непогодой в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 15:00 до 21:00. Также до 13:00 6 июля будет действовать четвертый класс пожарной опасности. В Гидрометцентре напомнили, что местами ожидается жара до 30–32 градусов.
При этом городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Около 3,5 тысячи единиц поливомоечной техники осуществляют полив асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети круглосуточно в цикличном режиме. Аэрация в городе проводится до 5 раз в день. Ночью специалисты поливают кустарники, газоны, деревья и цветники.
Метеоролог оценил жару в Москве
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