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Москва 24

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Общество

14:19

Москвичей предупредили о грозе и граде вечером 5 июля

обществопогода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Град, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве во вторник, 5 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В связи с непогодой в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 15:00 до 21:00. Также до 13:00 6 июля будет действовать четвертый класс пожарной опасности. В Гидрометцентре напомнили, что местами ожидается жара до 30–32 градусов.

В связи с этим городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Около 3,5 тысячи единиц поливомоечной техники осуществляют полив асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети круглосуточно в цикличном режиме. Аэрация в городе проводится до 5 раз в день. Ночью специалисты поливают кустарники, газоны, деревья и цветники.

Ранее специалист Росгидрометцентра Марина Макарова сообщила, что температура воздуха в Москве опустится к концу недели. По ее словам, во вторую половину недели будет переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь.

Температура уже в четверг, 7 июля, днем будет 24–29 градусов, ночью – 13–18 градусов. Кроме того, с пятницы по воскресенье, по предварительным прогнозам, ожидается 21–26 градусов днем и 12–17 градусов – ночью.

Городские службы продолжили работу в режиме повышенной готовности из-за жары в Москве

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