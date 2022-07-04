Москвичам пообещали дожди и грозу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
До 32 градусов тепла, дожди с грозами ожидаются в Москве на текущей неделе, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Пятого числа, при переменной облачности ночью существенных осадков не ожидается. Днем уже местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха останется высокой и ночью и днем. Дневная температура составит 29...31 градус. При грозе возможны порывы юго-западного ветра до 12–17 метров в секунду", – рассказала она РИА Новости.
При этом в понедельник, 4 июля, воздух в столице прогреется до 30...32 градусов, осадков не ожидается, скорость ветра северного направления составит 5–10 метров в секунду.
В среду, 6 июля, в столице прогнозируется кратковременный дождь с температурой 27...29 градусов, в Московской области – от 25 до 30 градусов тепла.
Метеоролог уточнила, что температура воздуха в четверг, 7 июля, составит 25...27 градусов, ветер ожидается северо-западный, а 8 июля воздух прогреется до 26 градусов тепла. "То есть если в начале недели температура воздуха будет превышать климатическую норму на 5–6 градусов, то 8-го и 9-го числа температура воздуха останется выше нормы, но на 2–3 градуса", – уточнила синоптик.
В свою очередь, в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили о работе городских служб в режиме повышенной готовности в связи с жарой.
Порядка 550 бригад энергетиков находятся на усиленном дежурстве. Специалисты также усилили контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики, увеличили количество профилактических осмотров линий электропередачи.
Кроме того, около 3,5 тысячи единиц поливомоечной техники осуществляют полив асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети. Уточняется, что полив проводится круглосуточно в цикличном режиме, аэрация – до 5 раз в день.
Ночью проводится полив кустарников, газонов, деревьев, цветников.
"Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", – подчеркнул заммэра Москвы Петр Бирюков.
Ранее специалист Росгидрометцентра Марина Макарова сообщила, что температура воздуха в Москве опустится к концу недели.
По словам специалиста, во вторую половину недели будет переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Температура в четверг, 7 июля, днем – 24–29 градусов, ночью – 13–18 градусов.
Кроме того, с пятницы по воскресенье, по предварительным прогнозам, ожидается 21–26 градусов днем и 12–17 градусов – ночью.
Температура воздуха достигла отметки 31 градус в Москве
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