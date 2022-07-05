Коммунальные службы столицы переведены на усиленный режим из-за ухудшения погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим в связи с ухудшением погоды, которое ожидается во второй половине дня. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.
"Ожидается дождь, порывы ветра местами могут достигать 22 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы на усиленный режим работы", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Он уточнил, что 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур находятся на круглосуточном дежурстве. По его словам, специалисты готовы незамедлительно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с непогодой.
В комплексе городского хозяйства отметили, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства, приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, бригады Мосводостока готовы к устранению возможных временных скоплений воды.
Жителей столицы попросили быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковаться под ними.
Ранее в Гидрометцентре России предупредили москвичей о граде, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду во вторник, 5 июля.
В связи с непогодой в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 15:00 до 21:00. Также до 13:00 6 июля будет действовать четвертый класс пожарной опасности. В Гидрометцентре напомнили, что местами ожидается жара до 30–32 градусов.
Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице с 15:00
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: