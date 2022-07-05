Коммунальные службы столицы переведены на усиленный режим из-за ухудшения погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим в связи с ухудшением погоды, которое ожидается во второй половине дня. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Ожидается дождь, порывы ветра местами могут достигать 22 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы на усиленный режим работы", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он уточнил, что 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур находятся на круглосуточном дежурстве. По его словам, специалисты готовы незамедлительно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с непогодой.

В комплексе городского хозяйства отметили, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства, приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, бригады Мосводостока готовы к устранению возможных временных скоплений воды.

Жителей столицы попросили быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковаться под ними.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили москвичей о граде, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду во вторник, 5 июля.

В связи с непогодой в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 15:00 до 21:00. Также до 13:00 6 июля будет действовать четвертый класс пожарной опасности. В Гидрометцентре напомнили, что местами ожидается жара до 30–32 градусов.

