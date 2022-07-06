Москвичам пообещали дожди до начала следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До начала следующей недели в Москве прогнозируется облачная погода с летними дождями. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По ее данным, в среду, 6 июля, в городе ожидаются дожди, грозы, град и ветер с порывами до 22 метров в секунду. Температура воздуха ожидается в диапазоне от +28 до +30 градусов.

С пятницы, 8 июля, температура воздуха понизится до +24...+26 градусов. В субботу и воскресенье сохранится на этом же уровне.

"До начала следующей недели погода прогнозируется неустойчивая: облачность, дожди, небольшие и кратковременные, летнего типа", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Макарова добавила, что до конца недели температурный фон в столице будет выше климатической нормы на 2–4 градуса.

Накануне в отдельных районах Москвы выпало более половины месячной нормы осадков. Наиболее интенсивным дождь был на востоке – там выпало 58 миллиметров осадков, что составляет почти 62% от месячной нормы.

