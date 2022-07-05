Больше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы 5 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Больше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы во вторник, 5 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Наиболее интенсивным дождь был на востоке – там выпало 58 миллиметров осадков, что составляет почти 62% от месячной нормы.

"По состоянию на 21:00 скоплений воды не зафиксировано. Весь объем осадков приняла водосточная сеть", – говорится в сообщении комплекса.

Помимо этого, ветер повалил 17 деревьев. Городские службы оперативно их распиливают и вывозят.

Сильный ливень с грозой начался в столице днем 5 июля. В Московском регионе наблюдались град, шквалистое усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду, местами – до 22 метров в секунду.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, дожди и грозы с сохранением жары могут продолжиться в Москве не только 5 июня, но и на следующий день. При этом осадки будут распределяться неравномерно.

