Жителей Москвы предупредили о возможных подтоплениях из-за ливня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о возможных подтоплениях из-за ливня в столице. Об этом он написал в персональном телеграм-канале "Часовой погоды".

"В Москве за ближайшие часы может пролиться до 45–50 миллиметров осадков, или 5 ведер дождевой воды на метр квадратный московских улиц (50% месячной нормы)", – заявил эксперт.

По словам Тишковца, наиболее уязвимыми для подтоплений являются тоннели и низинный рельеф. Он добавил, что частные метеостанции в районе Апрелевки уже зафиксировали 21 миллиметр осадков.

Синоптик рассказал, что сейчас для погоды в Москве характерны гроза и град, а также шквалистый ветер со скоростью до 15–20 метров в секунду. Возможно ухудшение погодных условий из-за кучево-дождевых облаков.

В связи с непогодой коммунальные службы столицы переведены на усиленный режим работы. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, дожди и грозы с сохранением жары могут продолжиться в Москве не только 5 июня, но и на следующий день. При этом осадки будут распределяться неравномерно.

