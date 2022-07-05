Жителей Москвы предупредили о возможных подтоплениях из-за ливня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о возможных подтоплениях из-за ливня в столице. Об этом он написал в персональном телеграм-канале "Часовой погоды".
"В Москве за ближайшие часы может пролиться до 45–50 миллиметров осадков, или 5 ведер дождевой воды на метр квадратный московских улиц (50% месячной нормы)", – заявил эксперт.
По словам Тишковца, наиболее уязвимыми для подтоплений являются тоннели и низинный рельеф. Он добавил, что частные метеостанции в районе Апрелевки уже зафиксировали 21 миллиметр осадков.
Синоптик рассказал, что сейчас для погоды в Москве характерны гроза и град, а также шквалистый ветер со скоростью до 15–20 метров в секунду. Возможно ухудшение погодных условий из-за кучево-дождевых облаков.
В связи с непогодой коммунальные службы столицы переведены на усиленный режим работы. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур.
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, дожди и грозы с сохранением жары могут продолжиться в Москве не только 5 июня, но и на следующий день. При этом осадки будут распределяться неравномерно.
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