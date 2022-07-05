Москвичам пообещали грозы и дожди с сохранением жары 5 и 6 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дожди и грозы с сохранением жары ожидаются в Москве 5 и 6 июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает газета "Известия".

Синоптик уточнил, что грозы будут не повсеместны и фрагментарны, также и дожди будут "пятнистыми" с неравномерным покрытием. Вильфанд объяснил, что предупреждения о жаре и грозах не являются противоположными.

"В условиях, когда летом наблюдается очень жаркая погода, в атмосфере возникают процессы быстрого перемещения нагретых воздушных масс в более высокие слои, формирование облаков за счет конденсации водяных паров. В результате – грозовая деятельность, быстрый ливень и опять сияющее солнце", – объяснил специалист.

При этом он отметил, что солнечных часов будет больше, чем дождевых. До конца недели, по словам Вильфанда, температурный фон сохранится на отметке около 25 градусов.

Сильный ливень с грозой начался в Москве днем 5 июля. По прогнозам синоптиков, до конца суток в столице ожидаются дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду, местами – до 22 метров в секунду.

Осадки наблюдаются в центре, на севере, северо-востоке, западе, северо- и юго-западе столицы.

В связи с непогодой в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 15:00 до 21:00. Также до 13:00 6 июля будет действовать четвертый класс пожарной опасности. В Гидрометцентре напомнили, что местами ожидается жара до 30–32 градусов.

