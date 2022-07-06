Выходные в столице будут жаркими, но с кратковременными дождями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала, что в выходные дни в столице будет жарко, однако могут быть кратковременные дожди, об этом пишет РИА Новости.
Специалист предупредила, что погода в Москве до конца этой недели не будет стабильной.
"Будет преобладать переменная облачность, местами будут приниматься кратковременные дожди. Сильных ливней мы пока не прогнозируем. Температура в дневные часы – около 25 градусов", – рассказала она.
Жара в субботу будет ощущаться комфортно благодаря северо-западному ветру, отметила Позднякова, в воскресенье в столицу должен прийти юго-восточный ветер, который тоже поможет легче воспринимать летний зной.
Ранее главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила, что до начала следующей недели в Москве прогнозируется облачная погода с летними дождями.
По ее данным, в среду, 6 июля, в городе ожидаются дожди, грозы, град и ветер с порывами до 22 метров в секунду. Температура воздуха ожидается в диапазоне от 28 до 30 градусов.
С пятницы, 8 июля, температура воздуха понизится до 24...26 градусов. В субботу и воскресенье сохранится на этом же уровне. Макарова добавила, что до конца недели температурный фон в столице будет выше климатической нормы на 2–4 градуса.
"Утро": москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре 6 июля
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