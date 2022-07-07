Пассажирам московского метро и МЦК вновь начали раздавать воду из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В московском метро и МЦК вновь начали раздавать воду пассажирам из-за жары, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Горожане могут получить бутылки с питьевой водой на станциях:

"Технопарк";

"Кутузовская";

"Фили";

"Филевский парк";

"Пионерская";

"Багратионовская";

"Студенческая";

"Выхино";

"Первомайская";

"Красносельская";

"Преображенская площадь";

"Новокузнецкая";

"Сокол".

Также раздают воду пассажирам на станциях "Лихоборы" и "Стрешнево" Московского центрального кольца.

"Пока станций 15, но при необходимости список станций будет скорректирован", – говорится в публикации.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала, что в выходные дни в столице будет жарко, однако могут быть кратковременные дожди.

Специалист предупредила, что погода в Москве до конца этой недели не будет стабильной. Она рассказала, что будет преобладать переменная облачность, при этом сильных ливней не будет, а температура в дневные часы составит около 25 градусов.

Жара в субботу будет ощущаться комфортно благодаря северо-западному ветру, отметила Позднякова, в воскресенье в столицу должен прийти юго-восточный ветер, который тоже поможет легче воспринимать зной.