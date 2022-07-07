Синоптик предупредила о затяжных дождях в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что дожди в столице продлятся до середины июля.
Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы предупредили москвичей о непогоде в четверг, 7 июля. Отмечается, что ливень, гроза и порывистый ветер в городе ожидаются до конца суток. Вместе с тем горожан попросили сохранять на улице бдительность. В частности, не парковаться возле деревьев и не прятаться под ними во время непогоды.
По словам Поздняковой, в пятницу, 8 июля, в Москве немного похолодает, столбики термометров покажут до 24...26 градусов. Такая же температура сохранится в субботу. В воскресенье, 10 июля, воздух вновь прогреется до 30 градусов.
"Следующая неделя начнется с такой же высокой температуры – где-то 30–31 градус. Такая температура будет, скорее всего, и во вторник", – заключила синоптик.
Ранее в Гидрометцентре рассказали о переходе в РФ с 1 июля на новые климатические нормы. В частности, с учетом изменившегося за минувшие 30 лет климата было актуализировано такое понятие, как "температурная аномалия". На фоне этого в столице на 1,5 градуса повысили норму для второго летнего месяца.
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