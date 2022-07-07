Гроза, ливень и шквалистый ветер ожидаются в Москве до конца суток

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей предупредили об ухудшении погоды после 12:00. Об этом говорится в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По прогнозам синоптиков, до конца суток в столице ожидаются ливень, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Жителей города призвали в непогоду быть внимательными на улице. В МЧС рекомендуют автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. В ведомстве напомнили, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП.

Спасатели призвали избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, парковаться вдали от деревьев, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также не следует оставлять без присмотра детей.

Ранее главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила, что до начала следующей недели в Москве прогнозируется облачная погода с летними дождями. С пятницы, 8 июля, температура понизится до 24–26 градусов. В субботу и воскресенье она сохранится на этом же уровне.

В связи с непогодой столичный департамент транспорта призывает водителей быть осторожнее на дорогах: избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты, а также не парковаться у шатких конструкций и под деревьями.

