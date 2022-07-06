Столичных водителей призвали быть осторожнее на дорогах из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова
В Москве местами наблюдаются дождь и град. До конца суток синоптики прогнозируют в городе сильный ветер и грозу. В связи с непогодой столичный департамент транспорта призвал водителей быть осторожнее на дорогах.
"Избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на гаджеты, не паркуйтесь у шатких конструкций и под деревьями", – говорится в телеграм-канале Дептранса.
В данный момент движение затруднено на внутренней стороне 66-го и 27-го километра МКАД и внешней стороне 34-го километра. В Дептрансе добавили, что из-за непогоды также могут быть сломаны светофоры и знаки. Об этом граждане могут сообщить по телефону 3210.
В МЧС ранее предупредили, что гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидают москвичей вечером в среду, 6 июля. В ведомстве напомнили о снижении видимости на дороге во время грозы, что увеличивает риск возникновения аварий.
Ранее главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила, что до начала следующей недели в Москве прогнозируется облачная погода с летними дождями. С пятницы, 8 июля, температура понизится до 24...26 градусов. В субботу и воскресенье она сохранится на этом же уровне.
В МЧС предупредили о грозе, граде и шквалистом ветре в столице вечером
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