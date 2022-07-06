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Общество

14:41

Москвичей предупредили о грозе, граде и шквалистом ветре

обществопогода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидают москвичей вечером в среду, 6 июля, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 14:35 до 22:00 6 июля местами в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали снижать скорость движения на дорогах, а также увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей и избегать обгонов, перестроений и опережений. Кроме того, следует не парковать машины и не укрываться вблизи деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.

В МЧС напомнили о снижении видимости на дороге во время грозы, что увеличивает риск возникновения аварий.

Ранее главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила, что до начала следующей недели в Москве прогнозируется облачная погода с летними дождями.

По ее данным, в среду, 6 июля, в городе ожидаются дожди, грозы, град и ветер с порывами до 22 метров в секунду. Температура воздуха ожидается в диапазоне от 28 до 30 градусов.

С пятницы, 8 июля, температура воздуха понизится до 24...26 градусов. В субботу и воскресенье сохранится на этом же уровне.

"Утро": москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре 6 июля

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