Работу канатной дороги на Воробьевых горах остановили из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работу канатной дороги на Воробьевых горах пришлось остановить из-за непогоды, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу спортивного комплекса.

Отмечается, что ее запустят в штатном режиме, как только ветер и гроза утихнут.

На Москву обрушился ливень с грозой и градом. В ближайшие часы, по данным МЧС, ожидается ухудшение погоды. Москвичей попросили быть внимательнее за рулем, снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, не парковаться под деревьями. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Также столичных рестораторов призвали закрыть летние веранды и укрепить конструкции и зонты.

Синоптик Евгений Тишковец ранее объяснил, что Москва остается в потоке холодного атмосферного фронта, который разделяет очень контрастные воздушные массы. По его словам, погодный тренд до начала следующей недели сохранится: в вечерние часы над столицей будут сверкать молнии.