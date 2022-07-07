Московских рестораторов попросили закрыть летние веранды из-за грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в четверг, 7 июля, ожидаются дождь, гроза, град и ветер с порывами до 23 метров в секунду. В связи с этим рестораторов призвали временно закрыть летние веранды.

"Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", – говорится в сообщении столичного департамента торговли и услуг.

На Москву обрушился ливень с грозой и градом. В ближайшие часы, по данным МЧС, ожидается ухудшение погоды. Москвичей попросили быть внимательнее за рулем, снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, не парковаться под деревьями. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

О грозе вечером 7 июля ранее предупредил синоптик Евгений Тишковец. Он объяснил, что Москва до сих пор остается в потоке холодного атмосферного фронта, который разделяет очень контрастные воздушные массы.

Синоптик добавил, что погодный тренд до начала следующей недели сохранится: в вечерние часы над столицей будут сверкать молнии.

