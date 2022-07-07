Молния ударила в храм на Большой Ордынке

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Молния ударила в купол храма Иверской иконы Божией матери на Всполье, который находится на Большой Ордынке в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

После попадания разряда наблюдался белый дым. На место оперативно прибыли спасатели и локализовали возгорание, его площадь устанавливается.

"Также выясняется, есть ли пострадавшие от факторов пожара", – говорится в сообщении.

На Москву обрушился ливень с грозой и градом. В ближайшие часы, по данным МЧС, ожидается ухудшение погоды. Москвичей попросили быть внимательнее за рулем, снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, не парковаться под деревьями. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.