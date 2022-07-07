Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за час

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Всего за час в некоторых районах столицы выпало более 30% месячной нормы осадков. Об этом сообщает городское хозяйство Москвы в своем телеграм-канале.
"Наибольшее количество осадков зафиксировано в Центральном административном округе и прилегающих к нему районах Южного административного округа", – говорится в публикации.
Ведомство отметило, что скопления воды носят кратковременный характер, вода уходит в ливневую сеть самотеком.
Жителей столицы предупредили, что дождь будет идти до конца суток.
На Москву обрушился ливень с грозой и градом. В ближайшие часы, по данным МЧС, ожидается ухудшение погоды. Москвичей попросили быть внимательнее за рулем, снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, не парковаться под деревьями. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Также столичных рестораторов призвали закрыть летние веранды и укрепить конструкции и зонты.
Синоптик Евгений Тишковец ранее объяснил, что Москва остается в потоке холодного атмосферного фронта, который разделяет очень контрастные воздушные массы. По его словам, погодный тренд до начала следующей недели сохранится: в вечерние часы над столицей будут сверкать молнии.
Непогода обрушилась на Московский регион
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