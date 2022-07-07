Городские службы Москвы предупредили горожан о залповом ливне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Горожан в связи с непогодой призвали отказаться от пребывания на улице из-за обрушившегося на столицу залпового ливня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за обрушившегося ливня. На улицах города работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть. В парках и зонах отдыха для жителей организовали дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях.

"Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", – говорится в сообщении.

На Москву обрушился ливень с грозой и градом. В ближайшие часы, по данным МЧС, ожидается ухудшение погоды. Москвичей попросили быть внимательнее за рулем, снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, не парковаться под деревьями. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Также столичных рестораторов призвали закрыть летние веранды и укрепить конструкции и зонты.

Синоптик Евгений Тишковец ранее объяснил, что Москва остается в потоке холодного атмосферного фронта, который разделяет очень контрастные воздушные массы. По его словам, погодный тренд до начала следующей недели сохранится: в вечерние часы над столицей будут сверкать молнии.

