Городские службы ликвидировали все скопления воды на улицах Москвы после ливня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все временные скопления воды на улицах Москвы ликвидированы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Все временные скопления воды на улицах города ликвидированы. Весь объем осадков приняла водосточная сеть", – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что при необходимости пропуск воды обеспечивали бригады городских служб. В частности, специалисты Мосводостока оперативно устранили скопление осадков на Таганской улице Москвы. Водоприемный колодец также очистили от веток и листвы.

Кроме того, аварийная бригада отреагировала на сообщения о скоплении воды на Хохловском переулке в районе метро "Китай-город". В течение 40 минут отсюда откачали воду с помощью специальной техники.

В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что отслеживают сообщения о городских проблемах в социальных сетях и мессенджерах. Можно обратиться с заявкой напрямую – по телефону диспетчерской службы, в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "ВКонтакте", а также отметив канал предприятия в Telegram.

К вечеру 7 июля всего за час в некоторых районах столицы выпало более 30% месячной нормы осадков. Наиболее сильные дожди прошли в Центральном административном округе Москвы и в ЮАО.