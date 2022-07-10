На Москву обрушился ливень с грозой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливень, град и шквалистый ветер обрушились на столичный регион.

Ранее пресс-служба Главного московского управления МЧС РФ предупредила москвичей о надвигающейся непогоде 10 июля.

По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

МЧС рекомендовало столичным водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Кроме того, жителей и гостей Москвы призвали не парковать свои транспортные средства под деревьями.

Пешеходам также посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В понедельник, 11 июля, температура воздухе в Москве поднимется до 31–33 градусов. В министерстве рекомендовали жителям и гостям города избегать перегрева на солнце и использовать головной убор. Москвичам посоветовали выбирать одежду светлых тонов и пить больше воды.