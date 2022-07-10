МЧС предупредило о жаре до 33 градусов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В понедельник, 11 июля, температура воздухе в Москве поднимется до 31…33 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Главного столичного управления МЧС РФ.

В министерстве рекомендовали жителям и гостям города избегать перегрева на солнце и использовать головной убор. Москвичам посоветовали выбирать одежду светлых тонов и пить больше воды.

Водителям же стоит избегать внезапных маневров, например, обгонов, перестроений и опережений.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что со вторника, 12 июля, в Москве ожидается снижение температуры воздуха. Синоптик отметил, что во второй половине дня 11 июля может начаться гроза и усилиться ветер. Во вторник же, 12 июля, столбики термометров опустятся до 23…24 градусов.

