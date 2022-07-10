МЧС предупредило москвичей о грозе и шквалистом ветре 10 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В воскресенье, 10 июля, в Москве ожидаются гроза, град, дождь и шквалистый ветер до конца дня. Об этом сообщает пресс-служба Главного столичного управления МЧС РФ.

По данным синоптиков Росгидромета, непогода придет в город в ближайшие один – три часа. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

В министерстве рекомендовали столичным водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Кроме того, жителей и гостей Москвы призвали не парковать свои транспортные средства под деревьями.

Пешеходам также посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее в МЧС сообщили, что 11 июля температура воздухе в Москве поднимется до 31…33 градусов. В министерстве рекомендовали жителям и гостям города избегать перегрева на солнце и использовать головной убор. Москвичам посоветовали выбирать одежду светлых тонов и пить больше воды.

