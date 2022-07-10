10 июля, 19:54
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Прокуратура проводит проверку по факту гибели мужчины в результате урагана в Москве, сообщает столичное ведомство в своем телеграм-канале.
10 июля на Украинском бульваре на мужчину упало дерево, он скончался на месте.
"Дорогомиловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств гибели мужчины, а также ход и результаты процессуальной проверки", – говорится в публикации.
Ранее стало известно, что один человек погиб в Москве в результате урагана. Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшего.
Мэр города сообщил, что в больницы были доставлены 10 человек с травмами разной тяжести. Он добавил, что городские службы предпринимают все необходимые меры по устранению последствий урагана.
10 июля на Москву обрушились ливень, град и шквалистый ветер. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.
Стало известно, что на станции "Владыкино" Московского центрального кольца из-за непогоды в северном вестибюле были повреждены несколько декоративных элементов потолка.
МЧС рекомендовало столичным водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Кроме того, жителей и гостей Москвы призвали не парковать свои транспортные средства под деревьями.
Непогода снова накрыла столицу
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