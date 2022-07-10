Собянин сообщил об одном погибшем в результате урагана в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"



Один человек погиб в Москве в результате разгула стихии, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, выражая соболезнования родным погибшего.

"В больницы доставлено уже 10 человек с травмами разной тяжести. Один человек погиб. Мои соболезнования", – написал он.

Мэр города добавил, что городские службы предпринимают все необходимые меры по устранению последствий урагана.

10 июля на Москву обрушились ливень, град и шквалистый ветер. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.

Стало известно, что на станции "Владыкино" Московского центрального кольца из-за непогоды в северном вестибюле были повреждены несколько декоративных элементов потолка.

МЧС рекомендовало столичным водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Кроме того, жителей и гостей Москвы призвали не парковать свои транспортные средства под деревьями.

Пешеходам также посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.