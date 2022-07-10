Станция "Владыкино" МЦК работает в обычном режиме

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Станция "Владыкино" Московского центрального кольца работает в обычном режиме, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Из-за непогоды в северном вестибюле были повреждены несколько декоративных элементов потолка.

10 июля на Москву обрушились ливень, град и шквалистый ветер. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.

7 июля из-за неблагоприятных погодных условий произошло подтопление на станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии метро. Однако в пресс-службе столичной подземки отметили, что это не повлияло на работу станции.

Поступление воды произошло из-за обильных осадков. Вода уходила в дренажную систему станции, а также ее убирали работники метрополитена.