Подтопление произошло на станции метро "Павелецкая"

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Подтопление произошло на станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии метро. Это не повлияло на работу станции, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком", – говорится в сообщении.

Поступление воды произошло из-за обильных осадков. Вода уходила в дренажную систему станции, а также ее убирали работники метрополитена.

Ранее из-за деревьев на пути не было движения между станциями "Автозаводская" и "Орехово" Замоскворецкой линии метро. Для удобства пассажиров перевозка осуществлялась по компенсационному автобусному маршруту, который останавливался у станций метро "Технопарк", "Коломенская", "Каширская", "Кантемировская", "Царицыно".