Синоптик предупредил о ливнях в ряде регионов РФ в ближайшие дни

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Сильные дожди, ливни и грозы ожидаются в ближайшие два дня в нескольких регионах России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В понедельник, 11 июля, по его словам, грозовой дождь ожидается в Карелии, Псковской, Новгородской и Ленинградской областях. Во вторник, 12 июля, в данных регионах прогнозируются ливни и усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

"11 июля также в Мурманской, Смоленской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской областях ожидаются сильный дождь и гроза. В Воронежской области прогнозируются ливневый дождь, гроза, град, ветер до 18 метров в секунду", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В Ростовской области и Краснодарском крае, продолжил синоптик, в ближайшие дни пройдут ливневые дожди. Ветер усилится до 22 метров в секунду. Сильный дождь и гроза также ожидаются в Калининградской и Калужской областях.

При этом в ряде регионов в начале недели ожидается сильная жара, предупредил Вильфанд. Так, в Астраханской области столбик термометра будет подниматься до +41 градуса, в Воронежской области – до +36 градусов, в Тамбовской области – до +35 градусов.

Накануне ливень, град и шквалистый ветер обрушились на Москву. В результате урагана погиб один человек. Еще 10 получили травмы разной степени тяжести. Городские службы ликвидируют последствия непогоды: оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

