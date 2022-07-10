Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы устраняют последствия непогоды в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

"Оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", – говорится в публикации.

Отмечается, что около 290 единиц техники и 300 бригад ГУП "Мосводосток" работают над тем, чтобы скопившаяся вода уходила в водосточную сеть.

10 июля на Москву обрушились ливень, град и шквалистый ветер. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.

Стало известно, что на станции "Владыкино" Московского центрального кольца из-за непогоды в северном вестибюле были повреждены несколько декоративных элементов потолка.

МЧС рекомендовало столичным водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Кроме того, жителей и гостей Москвы призвали не парковать свои транспортные средства под деревьями.

Пешеходам также посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.