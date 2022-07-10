Более четверти месячной нормы осадков выпало в районах Москвы менее чем за 2 часа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы менее чем за 2 часа, сообщил комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

"Наибольшее количество осадков зафиксировано в Юго-Западном, Центральном и Западном административных округах", – говорится в публикации.

10 июля на Москву обрушились ливень, град и шквалистый ветер.

Один человек погиб в столице в результате урагана. Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшего.

Мэр города сообщил, что в больницы были доставлены 10 человек с травмами разной тяжести. Он добавил, что городские службы предпринимают все необходимые меры по устранению последствий урагана.

Стало известно, что на станции "Владыкино" Московского центрального кольца из-за непогоды в северном вестибюле были повреждены несколько декоративных элементов потолка.

Городские службы ликвидируют последствия непогоды: оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Около 290 единиц техники и 300 бригад ГУП "Мосводосток" работают над тем, чтобы скопившаяся вода уходила в водосточную сеть.