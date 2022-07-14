Синоптик рассказал, когда в Москву вернется жаркая погода

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В столице к выходным температура будет в районе 20 градусов тепла и жара не вернется минимум до среды, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в четверг, 14 июля, во второй половине дня температура начнет понижаться. В пятницу будет уже 22–24 градуса, в субботу – 21–23 градуса, в воскресенье – 20–21 градус.

"До конца декады никаких признаков потепления не существует", – добавил Вильфанд.

Ранее Вильфанд сообщил, что прохладная погода сохранится до конца второй декады июля в Москве.

К выходным, 16 и 17 июля, температура воздуха будет на 1–2 градуса ниже нормы. По словам метеоролога, температура воздуха в столице уже начала снижаться.

