Метеоролог рассказал, когда в Москве закончится псевдотропическая погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теплая дождливая погода закончится в Москве в ближайшие несколько дней. Об этом в беседе с News.ru рассказал глава прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов.

"Сейчас в столичном регионе происходит перестройка атмосферных процессов. Псевдотропическая погода объясняется тем, что воздушные массы прогреваются и начинают не тормозиться от земли, а, наоборот, с ускорением двигаться вверх", – пояснил метеоролог.

По его словам, уже к выходным погода может стабилизироваться, слегка похолодает. Средняя температура воздуха будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы.

14 июля в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в Москве воздух прогреется до 22–24 градусов. Местами пройдут кратковременные ливневые дожди, возможна гроза. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, к выходным в столице похолодает до 20 градусов. Жара не вернется в город минимум до среды.

