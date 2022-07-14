Метеоролог рассказал, когда в Москве закончится псевдотропическая погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Теплая дождливая погода закончится в Москве в ближайшие несколько дней. Об этом в беседе с News.ru рассказал глава прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов.
"Сейчас в столичном регионе происходит перестройка атмосферных процессов. Псевдотропическая погода объясняется тем, что воздушные массы прогреваются и начинают не тормозиться от земли, а, наоборот, с ускорением двигаться вверх", – пояснил метеоролог.
По его словам, уже к выходным погода может стабилизироваться, слегка похолодает. Средняя температура воздуха будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы.
14 июля в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в Москве воздух прогреется до 22–24 градусов. Местами пройдут кратковременные ливневые дожди, возможна гроза. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, к выходным в столице похолодает до 20 градусов. Жара не вернется в город минимум до среды.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 14 июля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: