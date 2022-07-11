Диетолог рассказала о важных правилах для здоровых сосудов в жару

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Здоровые сосуды в жару можно сохранить с помощью правильных привычек в питании. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на врача-диетолога Людмилу Денисенко.

По ее словам, в жаркую погоду людям необходимо пить достаточное количество воды комнатной температуры без газа. Врач отметила, что вода помогает против отеков, образования тромбов и холестериновых бляшек. Диетолог рекомендовала употреблять не менее 1,5–2 литров воды в день.

Кроме того, Денисенко посоветовала два-три раза в неделю есть на завтрак овсянку.

"Овсянка очень полезна для сердца и сосудов, поскольку в ней много растворимой клетчатки, которая помогает снижать уровень холестерина в крови. А еще в ней магний и калий – минералы, которые способствуют здоровому сердцебиению. И незаменимая аминокислота – лизин – признанное средство профилактики атеросклероза", – подчеркнула диетолог.

При этом специалист не рекомендовала есть овсянку каждый день, так как в ней содержится фитиновая кислота, которая мешает нормальному усвоению кальция. Денисенко отметила, что в кашу или смузи можно добавить банан, который способствует выведению лишней жидкости из организма.

На обед врач посоветовала есть фасолевый суп, который богат клетчаткой и пектинами. Фасоль позволяет выводить из организма токсичные вещества, соли тяжелых металлов. Она также полезна при атеросклерозе.

"Суп или фасолевые настои рекомендуют при отеках почечного и сердечного происхождения, гипертонии, камнях в почках и многих других хронических заболеваниях", – подчеркнула Денисенко.

Орехи, семечки и семена можно есть на перекус, сказала диетолог. По ее словам, они являются источником растительных белков, пищевых волокон, полиненасыщенных жирных кислот, витамина Е, витаминов группы В, калия, магния и почти всех минералов. Диетолог напомнила, что орехи и семечки обладают высокой калорийностью, поэтому в день можно употреблять 20–30 граммов.

На ужин Денисенко посоветовала есть салат с содержанием овощей и зелени. В том числе стоит добавлять листья салата разных цветов. Дополнительно сосудам помогут добавленные в блюдо авокадо и оливковое масло.

Кроме того, два-три раза в неделю врач посоветовала есть жирную рыбу и нежирное мясо в качестве основного блюда. В качестве гарнира к ним можно использовать крестоцветные овощи с высоким содержанием калия, клетчатки и низким содержанием калорий.

Денисенко подчеркнула, что на десерт в этом случае можно съесть 10–20 граммов темного шоколада, который снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Диетолог заключила, что лучше всего готовить блюда дома, чтобы контролировать количество соли.

Ранее главный диетолог московского Депздрава Антонина Стародубова рассказала, что 15–25 граммов горького и темного шоколада в день могут быть полезны и безопасны для здоровья, в частности для сердца и сосудов. Специалист отметила, что наиболее полезными считаются сорта шоколада с высоким содержанием какао-бобов – не менее 70%, а также с относительно невысоким содержанием сахара – не более 25%.

