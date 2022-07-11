Диетолог рассказала, кому нужно есть больше шоколада

Фото: depositphotos/belchonock
Тем, кто имеет дефицит веса тела, испытывает повышенные интеллектуальные нагрузки и переживает стресс, стоит есть побольше шоколада. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Обычно специалист рекомендует съедать три-четыре кусочка в день. Но в некоторых случаях шоколада можно употребить и больше. В частности, если речь идет о людях с дефицитом веса, так как в нем много калорий.
Кроме того, шоколад может помочь в борьбе со стрессом, отмечает Соломатина.
"Он содержит антиоксидант, полифенолы. То есть снимает воспаление, которое есть очень у многих, даже если они не простужены и питаются качественной едой – все равно присутствуют какие-то микроотравления. Стрессы тоже вызывают воспаления, плюс в этот момент не очень хорошо работает нервная система. Многие замечали, что, когда человек находится в состоянии стресса, он плохо соображает, может принимать какие-то ошибочные решения", – отмечает специалист.
Помимо этого, побольше шоколада полезно есть и тем, кто испытывает повышенные интеллектуальные нагрузки.
"Раньше у летчиков всегда был с собой шоколад: мало ли какая-нибудь вынужденная посадка, мало ли что еще. Это высококалорийный продукт, быстро дающий энергию, которая плюс ко всему еще и держится долго", – говорит диетолог.
Лучше, по словам эксперта, выбирать горький шоколад с содержанием какао-бобов не менее 70%. "Чем больше в процентном соотношении бобов, тем лучше. Значит, там больше полезных веществ и меньше сахара", – подчеркнула диетолог.
Ранее ученые из Гарвардского университета рассказали, что употребление темного шоколада может замедлить процесс старения. Экспертам также удалось выяснить, что потребляющие сладость люди проживают на год больше тех, кто не ест темный шоколад.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: