Диетолог рассказала о необычных свойствах щавеля

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Москвой 24 рассказала, что щавель помогает сохранить здоровье зубов, а также защищает кожу изнутри от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

По словам эксперта, в состав этого растения входит много дубильных веществ, которые обладают бактерицидными свойствами. Они уничтожают бактерии, способствующие развитию кариеса, и помогают поддерживать благоприятную микрофлору в полости рта. Поэтому щавель рекомендуется употреблять после еды, говорит Марина Макиша.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Если вы обращали внимание, животные – кошки, собаки – часто жуют эту травку. Она помогает санировать ротовую полость и даже те процессы, которые протекают в кишечнике. С различными патогенами и ненужными бактериями эти дубильные вещества могут бороться.

В состав щавеля входит и витамин К, который способствует усвоению кальция и его "отправке" в нужные места – кости и зубы. Также он нормализует свертываемость крови, отметила диетолог в интервью программе "Доктор 24".

Помимо прочего, в этом растении содержится щавелевая кислота и витамин С.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Именно за счет высокого содержания витамина С щавель помогает нам в профилактике анемии. Дело в том, что железо может нормально усваиваться в нашем организме, только когда мы получаем достаточное количество витамина С. Все мясные блюда в сезон можно дополнять небольшим пучком щавеля, и тогда вы будете усваивать железо намного лучше.

Кроме того, щавель является источником витамина А и бета-каротина.

"Бета-каротина там почти 50% от суточной потребности. А это значит, что он помогает нам защищать кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Потому что бета-каротин и витамин А являются мощными антиоксидантами, которые снижают активность свободных радикалов, повреждающих наши клетки и вызывающих раннее старение", – подчеркнула диетолог.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ну и, конечно, этот продукт рекомендуется тем людям, которые стремятся к активному долголетию. Потому что входящие в состав щавеля калий и магний помогают регулировать работу сердечной мышцы, тонус сосудов, то есть это профилактика артериальной гипертонии.

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