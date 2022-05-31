Диетолог назвал самый полезный летний фрукт

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Самым полезным летним фруктом является яблоко, которое содержит кверцетин, защищающий от атеросклероза, улучшающий состояние сосудистой стенки и увеличивающий продолжительность жизни, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам эксперта, в день рекомендуется употреблять не менее 2–3 яблок.

"Груши тоже стоит есть каждый день. Груши можно сочетать и чередовать с яблоками, они полезны тем же, плюс там побольше пищевых волокон. Пищевые волокна бывают разными, и там их полная гамма", – добавил Гинзбург.

Также пищевыми волокнами богаты сливы, они способствуют правильной работе кишечника, отметил диетолог. Однако сливы уже относятся к категории ягод, сообщает "Вечерняя Москва".

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что главная особенность летнего питания заключается в сезонности. Именно овощи и фрукты больше всего полезны для организма, поскольку из них можно получить максимальное количество витаминов и микроэлементов.

