Нутрициолог назвала необходимые для включения в летний рацион продукты

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Чем выше температура воздуха, тем легче должна быть еда, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, сообщает RT. Она перечислила продукты, которые необходимо ввести в рацион летом.

"Нужно использовать помидоры, огурцы, зелень, кабачки, цветную капусту, ранний картофель. Из ягод начинает появляться клубника, чуть позже и другие ягоды", – сказала врач.

Писарева подчеркнула, что главная особенность летнего питания заключается в сезонности. Именно сезонные овощи и фрукты больше всего полезны для организма, поскольку из них можно получить максимальное количество витаминов и микроэлементов.

Нутрициолог также порекомендовала включить в свой рацион зеленый смузи. Для его приготовления понадобятся яблоко, киви, авокадо, шпинат, брокколи и спирулина.

"Все фрукты могут быть свежими, кроме брокколи. Брокколи лучше взять замороженную, тогда получится хорошая консистенция. Взбить всё это в блендере и добавить кокосовой воды", – пояснила диетолог.

Также можно приготовить салат с брокколи и курицей, заправленный соусом из греческого йогурта с чесноком.

Ранее врач гастроэнтеролог-гепатолог московской клинической больницы имени Виноградова Ольга Аришева назвала щавель лучшим средством для быстрого снижения холестерина. Она добавила, что растение обладает антисептическими свойствами и очень полезно для беременных, поскольку в нем содержится фолиевая кислота.

