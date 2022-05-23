Диетолог назвал продукты для лечения ожирения печени

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Диетолог Йорн Класен рассказал, что ожирение печени на ранних стадиях лечится диетой, включающей растительную пищу, ферментированные овощи и сложные углеводы.

Так, эксперт рекомендовал употреблять фасоль, болгарский перец, грибы, капусту, шпинат, кабачки, редис, зелень, салат, редьку, квашеную капусту, бобовые, орехи, хлеб, рис и макароны.

Класен также посоветовал ограничить потребление фруктов, поскольку избыток фруктозы приводит к образованию "плохого" холестерина. Предпочтение лучше отдать фруктам с низким содержанием сахара (абрикосы, грейпфруты, лимон) и меньше есть бананов, груш и винограда.

Помимо этого, необходимо употреблять мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в льняном, оливковом, рапсовом и конопляном маслах, а также орехах.

Вовсе исключить из рациона, по словам Класена, нужно фастфуд, чипсы и сухарики, быстрые супы, йогурты, майонез, кетчуп и сладкие хлопья. Еду лучше запивать водой, сообщает Focus.

Ранее врач – диетолог-эндокринолог Елена Щетинина рассказала, что употребление зелени и сырых продуктов с высоким содержанием витамина К может привести к обострению некоторых заболеваний желудка. Также зелень может причинить вред, если человек страдает аллергией.

