Диетолог рассказала о влиянии огурцов на организм

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как правильно употреблять огурцы. По ее словам, этот продукт бывает не только полезным, но и в некоторых случаях вредным.

"Огурец богат калием, который выводит лишнюю воду. Это главное его достоинство. Самыми полезными будут свежие огурцы, особенно сорванные с собственной грядки, ведь мы четко контролируем, какими удобрениями пользуемся при посадке, и четко знаем, что нет никакой химии", – сказала она в интервью радио Sputnik.

Кроме того, в жаркую погоду с помощью огурца можно нормализовать артериальное давление, продолжила диетолог. Людям, страдающим гипертонией, полезно делать из этих овощей сок или лимонад с добавлением минеральной воды, мяты и апельсина.

С покупных огурцов врач посоветовала срезать кожуру, поскольку в ней могут скапливаться нитраты и химические вещества, которые входили в состав удобрений.

Опасными для здоровья могут быть соленые огурцы, если употреблять их на ночь в повышенном количестве, предупредила Дюваль. Такой продукт, по ее словам, способствует задержке воды в организме, что чревато отеками и повышением давления.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что огурцы, помидоры, зелень, кабачки, цветную капусту и ранний картофель следует ввести в летний рацион, поскольку при повышенной температуре воздуха еда должна быть легкой.

