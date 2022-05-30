Диетолог рассказала, какие продукты способны снизить чувство голода

Фото: depositphotos/yelenayemchuk
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты можно съесть, чтобы притупить чувство голода. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
"Продукты, которые богаты водой и клетчаткой, притупляют аппетит. Например, огурцы. В них к тому же содержится хлорогеновая кислота, которая способствует похудению", – рассказала специалист.
Также, по ее словам, подойдут и другие богатые клетчаткой продукты – зеленые салаты, капуста и сельдерей. Такой пище следует отдать предпочтение людям, которые следят за своей фигурой.
Другой вариант – съесть объемную водянистую пищу, например овощной суп. Дело в том, что гормон голода грелин вырабатывается в верхних отделах желудка, поэтому он должен быть заполнен.
"В супе из овощей много воды, которая создает объем, а тепло успокаивает стенки желудка. Похудение на таких блюдах проходит максимально легко. Также рекомендую съесть вместе с супом кусочек цельнозернового хлеба из муки грубого помола", – продолжила Соломатина.
В числе других продуктов, способных снизить аппетит, она выделила яйца, какао с корицей или ванилью, чай с молоком, а также кедровые орехи. Последние могут пригодиться, если после основного приема пищи не пришло чувство насыщения – достаточно съесть всего горсть.
Ранее психолог Павел Жавнеров рассказал, что при переедании на фоне стресса следует не ограничивать себя в еде, а просто заменить ее на более полезную. Так, вместо сладостей можно отдать предпочтение свежим овощам, медленным углеводам и протеиновым батончикам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: