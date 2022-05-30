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Общество

15:30

Диетолог рассказала, какие продукты способны снизить чувство голода

обществоеда

Фото: depositphotos/yelenayemchuk

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты можно съесть, чтобы притупить чувство голода. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Продукты, которые богаты водой и клетчаткой, притупляют аппетит. Например, огурцы. В них к тому же содержится хлорогеновая кислота, которая способствует похудению", – рассказала специалист.

Также, по ее словам, подойдут и другие богатые клетчаткой продукты – зеленые салаты, капуста и сельдерей. Такой пище следует отдать предпочтение людям, которые следят за своей фигурой.

Другой вариант – съесть объемную водянистую пищу, например овощной суп. Дело в том, что гормон голода грелин вырабатывается в верхних отделах желудка, поэтому он должен быть заполнен.

"В супе из овощей много воды, которая создает объем, а тепло успокаивает стенки желудка. Похудение на таких блюдах проходит максимально легко. Также рекомендую съесть вместе с супом кусочек цельнозернового хлеба из муки грубого помола", – продолжила Соломатина.

В числе других продуктов, способных снизить аппетит, она выделила яйца, какао с корицей или ванилью, чай с молоком, а также кедровые орехи. Последние могут пригодиться, если после основного приема пищи не пришло чувство насыщения – достаточно съесть всего горсть.

Ранее психолог Павел Жавнеров рассказал, что при переедании на фоне стресса следует не ограничивать себя в еде, а просто заменить ее на более полезную. Так, вместо сладостей можно отдать предпочтение свежим овощам, медленным углеводам и протеиновым батончикам.

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