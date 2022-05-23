Психолог дал рекомендации, как не переедать в периоды тревоги и стресса

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При переедании на фоне стресса следует не ограничивать себя в еде, однако стоит заменить ее на более полезную, сообщил психолог Павел Жавнеров в беседе с "Лентой.ру".

Так, эксперт рекомендует вместо сладостей отдавать предпочтение свежим овощам, медленным углеводам и протеиновым батончикам.

"Следуя этим рекомендациям, даже при усиленном питании, вы сможете набирать вес не так интенсивно", – отметил он.

Тем, кто не доедает во время стрессовых ситуаций, психолог советует, наоборот, потреблять больше сладостей, они будут компенсировать недостаток калорий и повысят сахар в крови. Это вызовет аппетит.

Кроме того, следует включать в рацион любимые продукты питания для возвращения аппетита.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, в каких случаях людям, желающим похудеть, стоит идти к психологу. Причиной избыточного веса может быть пищевая зависимость, справиться с которой не поможет ни диетолог, ни эндокринолог.

Эксперт перечислила семь признаков данной зависимости, подчеркнув, что если человеку подходят хотя бы три из них, то стоит задуматься о посещении психотерапевта.

