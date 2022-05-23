Психолог дал рекомендации, как не переедать в периоды тревоги и стресса

Фото: depositphotos/diplomedia
При переедании на фоне стресса следует не ограничивать себя в еде, однако стоит заменить ее на более полезную, сообщил психолог Павел Жавнеров в беседе с "Лентой.ру".
Так, эксперт рекомендует вместо сладостей отдавать предпочтение свежим овощам, медленным углеводам и протеиновым батончикам.
"Следуя этим рекомендациям, даже при усиленном питании, вы сможете набирать вес не так интенсивно", – отметил он.
Тем, кто не доедает во время стрессовых ситуаций, психолог советует, наоборот, потреблять больше сладостей, они будут компенсировать недостаток калорий и повысят сахар в крови. Это вызовет аппетит.
Кроме того, следует включать в рацион любимые продукты питания для возвращения аппетита.
Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, в каких случаях людям, желающим похудеть, стоит идти к психологу. Причиной избыточного веса может быть пищевая зависимость, справиться с которой не поможет ни диетолог, ни эндокринолог.
Эксперт перечислила семь признаков данной зависимости, подчеркнув, что если человеку подходят хотя бы три из них, то стоит задуматься о посещении психотерапевта.
"Доктор 24": продукты и эмоции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: