Диетолог призвала отказаться от резкого похудения после майских праздников

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Диетолог Елена Соломатина предупредила, что резкое похудение после майских праздников может привести к стрессу, в результате которого килограммы будут уходить медленнее.

По ее словам, голодовка на протяжении нескольких дней способна только усугубить процесс похудения. Вместо этого эксперт рекомендовала отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом, соли и сахара, а также уменьшить калорийность рациона на 15%.

"Надо понимать, что майские праздники на самом деле достаточно короткие, так что прибавка лишнего веса здесь идет скорее за счет задержки жидкости, а не накопления жировой ткани. Поэтому, если ваша проблема связана именно с этим, лучше просто перейти на нормальное частое питание", – рассказала Соломатина в беседе с "Лентой.ру".

При этом она допустила возможность разгрузочных дней, которые помогут организму избавиться от всего лишнего. Однако резкое избавление от лишнего веса воспринимается организмом как прекращение поступления калорий, поэтому он начинает все откладывать в жир.

"Каждое быстрое похудение, конечно, приносит результат, но со временем он будет становиться все меньше и меньше. А набор веса будет становиться все больше", – подчеркнула Соломатина.

Ранее фитнес-тренер Люси Бейкер назвала силовые тренировки наиболее эффективным способом сбросить лишний вес. Она подчеркнула, что самих по себе упражнений недостаточно. Необходимо правильно питаться, ежедневно двигаться, много отдыхать и контролировать уровень стресса.

