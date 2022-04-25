Назван способ быстрого похудения при помощи силовых тренировок

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Фитнес-тренер Люси Бейкер назвала силовые тренировки наиболее эффективным способом сбросить лишний вес. Об этом сообщает Daily Mail.

"Я получила потрясающие результаты, только когда начала выполнять силовые тренировки и уменьшила количество кардио. Если ваша цель – выглядеть сильным, подтянутым, спортивным и здоровым, бег не ваш вариант", – заявила специалист.

Бейкер подчеркнула, что самих по себе упражнений недостаточно. Необходимо правильно питаться, ежедневно двигаться, а также много отдыхать и контролировать уровень стресса.

При этом фитнес-тренер раскритиковала кардиотренировки за чрезмерную нагрузку на организм при увеличенном расходе энергии. Бег Люси Бейкер посоветовала заменить на ходьбу вследствие ее меньшей нагрузки на мышцы.

Врач-диетолог Алексей Ковальков ранее рассказал о напитках, которые помогают худеть эффективно. По его словам, чтобы подхлестнуть обменные процессы, следует употреблять чай и кофе – в них содержится много кофеина.

