Диетолог назвал два главных напитка для похудения

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Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о двух главных напитках, которые помогают эффективно похудеть. Об этом сообщает радио КП.

По его словам, люди, соблюдающие диету, часто сталкиваются с ситуацией, когда, похудев за неделю, вес остановился и не снижается.

Ковальков отметил, что при соблюдении диеты обменные процессы снижаются примерно на 3–10-й день. Затем организм приспосабливается к новым условиям и человек перестает худеть.

"Это называется плато. Вес падал, а потом вес встал. Чтобы этого не произошло, обменные процессы нужно постоянно подхлестывать", – отметил врач.

По словам диетолога, для этого необходимо пить чай и кофе, поскольку кофеин стимулирует удельный основной обмен.

Специалист добавил, что во время похудения нужно хотя бы три-четыре раза в неделю заниматься спортом.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал правильное питание и физические нагрузки основными способами профилактики сахарного диабета. Причем и то и другое нужно делать одновременно. По его словам, отсутствие физнагрузок резко повышает риск развития диабета даже при стабильном весе.

