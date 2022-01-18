Мясников назвал два основных способа уберечься от диабета

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Правильное питание и физические нагрузки являются основными способами профилактики сахарного диабета, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

"Причем если вы не будете ничего делать, а только питаться и не заниматься нагрузками, то это не поможет. Это должно быть вместе", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников подчеркнул, если отсутствуют физические нагрузки, то риск возникновения диабета резко возрастает даже при стабильном весе. Что касается питания, подчеркнул эксперт, то пищу необходимо употреблять медленно, чтобы нивелировать быстрое всасывание в кишечнике.

Существуют и дополнительные правила защиты, добавил медик. В частности, нужно контролировать сон, поскольку пересыпание и недосып также способны спровоцировать диабет.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью ограничить употребление вареного и печеного картофеля. По словам эксперта, в этом продукте крахмал превращается в сахар и повышает уровень глюкозы в крови.